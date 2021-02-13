2021/02/13 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فرض غرامة على كل من لا يرتدي الكمامة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان صحفي، إنه “سيتم فرض غرامة 25 ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة”.

واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، السبت، قرارات عدة للحد من فايروس كورونا، منها فرض حظر جزئي للتجوال بدءاً من الخميس المقبل.

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