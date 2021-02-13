الصدر بشأن زيارة البابا: حيا الله اتباع نبي الله عيسى

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق، بالقول إن “الانفتاح على الاديان أمر مستحسن”.

ورحب الصدر في تغريدة له على “تويتر”، بقدوم البابا، معتبراً أن “النجف عاصمة الاديان”.

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