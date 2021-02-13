2021/02/13 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعتذرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن استقبال مراجعيها، لمدة ثلاثة أيام.وذكر قسم العلاقات والإعلام، في المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مديرية المرور العامة تعتذر عن استقبال المراجعين في مجمعات التسجيل حيث سيتم إيقاف العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تتخذ قراراً في استقبال مراجعيها المركز الخبري الوطني.

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