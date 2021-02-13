اتحاد ادباء وكتاب كركوك يحتفي بالاعلامي هاشم جباري

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد ادباء وكتاب كركوك يوم السبت 13 شباط 2021، حفل تكريمي للإعلامي المخضرم هاشم جباري وذلك بحضور النخب الثقافية في مدينة كركوك بمختلف القوميات والاطياف.

وفي مستهل الجلسة قدم الاديب يوسف شواني المحتفى به للحضور باللغتين العربية والكوردية .

و من ثم تحدث الاعلامي هاشم جباري رئيس قسم التنسيق السابق بالتلفزيون خلال الجلسة التي ادارها الاديب محمد خضر عن تاريخ تلفزيون كركوك الذي انطلق بثه في العام 1969 و الدور الكبير الذي لعبته القناة الكوردية في هذه المحطة الاعلامية لخدمة الاعلام الكوردي ، كما و تحدث جباري عن ارشيف تلفزيون كركوك العريق الذي اكل عليه الدهر وشرب نتيجة عدم الاهتمام لهذا الارشيف الهائل الذي يعد ارث تاريخي في التلفزيون .

بعد ذلك شارك عدد من الحضور من خلال مداخلاتهم مشيدين بالعطاء الكبير الذي قدمه الاعلامي هاشم جباري في هذه المؤوسسة الاعلامية العريقة .

وقبل ختام الجلسة نال المحتفى به شهادة تقديرية من قبل اتحاد ادباء وكتاب كركوك.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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