الصحة تفرض غرامة على كل من لا يرتدي الكمامة

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم السبت، عن فرض غرامة على كل مواطن لا يرتدي الكمامة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان مقتضب، إنه "سيتم فرض غرامة 25 ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة".

واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق،في وقت سابق من اليوم السبت، قرارات عدة للحد من فايروس كورونا، منها فرض حظر جزئي للتجوال بدءاً من الخميس المقبل، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، عن تسجيل 2190 اصابة جديدة بفايروس كورونا، لافتة الى تسجيل 7 حالات وفاة.

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