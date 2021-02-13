الدوري العراقي: هز الشباك بهدف عالمي وأفسد فرحته ببطاقة حمراء

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناثانيال سجل هدفاً مميزاً في الدوري العراقي (المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي)

شهدت مباريات الجولة الـ19 من الدوري العراقي الممتاز تسجيل واحد من أجمل الأهداف في الموسم الحالي، وذلك ضمن المواجهة التي جمعت المتصدر، القوة الجوية، بضيفه فريق الحدود.

وسجل محترف الضيوف جوزيف ناثانيال واحداً من أجمل الأهداف في موسم المسابقة العراقية حتى الآن، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي مساء اليوم السبت.

وتقدم فريق القوة الجوية في الدقيقة السابعة عن طريق قائده حمادي أحمد، لكن النيجيري ناثانيال هز شباك المضيف بكرة صاروخية جاءت عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس مرمى الجوية محمد صالح من التصدي لها.

بيد أن فرحة المحترف النيجيري لم تكتمل، بعد أن أشهر الحكم الدولي العراقي علي صباح البطاقة الحمراء بوجهه قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة، بعد ارتكابه خطأ مني على أثره بالبطاقة الصفراء، ليدخل اللاعب في مشادة كلامية مع الحكم، تلقى بسببها بطاقة ثانية أدت إلى طرده من المواجهة.

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