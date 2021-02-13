المرور تغلق مراكزها لثلاثة ايام ابتداءً من غد الاحد لغرض الصيانة

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، اغلاق مراكز التسجيل لمدة ثلاثة ايام من اجل الصيانة، مؤكدة ان الغلق سيبدأ من يوم غد الاحد.

وذكر بيان تلقته /المعلومة/، ان “مديرية المرور العامة تعتذر عن استقبال المراجعين في مجمعات التسجيل حيث سيتم أيقاف العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غداً الاحد المصادف ٢٠٢١/٢/١٤ ولغاية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٢/١٦”.

واضاف ان “الاغلاق جاء لوجود صيانة خارج ارادة مديرية المرور تجري من قبل الشركة الالمانية المجهزة للمشروع الوطني، حيث هناك جهد فني كبير بين المديرية والشركة المجهزة لأكمال الصيانة بأسرع وقت”.

وبين ان “بأمكان المواطنين الذين لديهم استلام سنوية منجزة او استلام ملصق او تثبيت لوحات مطبوعة فقط المراجعة لمجمعات التسجيل لاستلام سنوياتهم او تثبيت لوحات مركباتهم”.



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