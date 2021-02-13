اجراءات جديدة في محافظتين تضمنت تقليص للدوام

2021/02/13 | 21:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت خلية الازمة الصحية في بابل، السبت، الاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في المحافظة، فيما أكدت دائرة صحة ذي قار، على أهمية تطبيق التعليمات الصحية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم خلية ازمة بابل، بهاء العكاوي، لموقع NRT عربية اليوم، (13 شباط 2021): "الكل يعلم ان الإصابات بدأت تتزايد في عموم العراق منها بابل، وان المحافظة اتخذت قبل أكثر من أربعة أيام بعض الاجراءات الوقائية بمحاسبة كافة موظفي دوائر الدولة والمواطنين، وعدم دخولهم للدوائر في حال عدم لبسهم الكمامة، بالاضافة إلى تعفير الاماكن وجعل الدوام بنسبة 50% ماعدا دوائر الخدمية الصحية والأمنية".

وأكد العكاوي، "نحن مع قرارات لجنة الصحة والسلامة وسيكون حظر التجوال اعتبارا من يوم 18 من الشهر الجاري من الساعة الثامنة ليلا وإلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع الزخم في الأماكن العامة لتجنب انتقال العدوى، وفي حال ارتفعت الإصابات فان محافظة بابل وضعت خطة توسعة الاسرة حيث تم تخصيص 60% من كل مستشفى لمرضى كورونا في الاقضية والنواحي حتى نتجنب حالات الزخم في مركز المدينة".

وفي ذات السياق، أكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة الوقائية والتعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الدائرة، عمار الزاملي، لموقع NRT عربية، ان "الدائرة جاهزة لمواجهة خطر فيروس كورونا من حيث توفير الأوكسجين ومراكز الحجر ورفع الطاقة الاستيعابية لها".

وطالب الزاملي، "المواطنين باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية والتعليمات الصحية"، داعيا "الجهات الأمنية إلى متابعة تنفيذ قرارت خلية الازمة الصحية".

وكانت خليتا أزمة صلاح الدين والنجف، كشفتا اليوم السبت، عن الاجراءات التي سيتم اتباعها بعد قرارات لجنة الصحة والسلامة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم خلية أزمة صلاح الدين، جمال عكاب، لموقع NRT عربية اليوم، (13 شباط 2021)، انه "سيتم تطبيق حظر التجوال اعتبارا من يوم 18 شباط الحالي، ومن الساعة الثامنة مساء لغاية السادسة صباحا".

وأوضح عكاب، ان "الاغلاق سيشمل المساجد والحسينيات والفواتح (مجالس الفاتحة) والمقاهي، وكما سيتم فرض غرامة 5 مليون دينار لكل المخالفين لهذا القرار الصادر من قبل اللجنة العليا لخلية الازمة في بغداد".

إلى ذلك أفاد الناطق باسم خلية أزمة النجف، أحمد الفتلاوي، لموقع NRT عربية، اليوم السبت، بانه "قبل ايام كان لدينا اجتماع ولم نتطرق لفرض اي حظر، ولكن بعد قرارات اللجنة العليا سيكون في القريب العاجل اجتماع اخر لخلية الأزمة في النجف لمناقشة القرارات".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت فرض حظر للتجوال من الثامن عشر من الشهر الجاري، يبدأ من الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحا، ولمدة أسبوعين.

واستثنت اللجنة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال، بالإضافة إلى الاعلاميين بعد استحصال الموافقات من الجهات المختصة.

كما تقرر إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات كافة لمدة أسبوعين، مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، كذلك قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء، وحفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر.

بالاضافة إلى ان التعليم سيكون في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونيا من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

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