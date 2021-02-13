2021/02/13 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تطيح باداري ما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية بعد استدراجه من سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/13 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح باداري ما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية بعد استدراجه من سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح باداري ما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية بعد استدراجه من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).