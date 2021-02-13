الجوية يفوز وينهي المرحلة الأولى بالصدارة وبطاقة حمراء لصاحب أجمل هدف بالممتاز

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم السبت ( 13 شباط 2021) فوزاً ثميناً على الحدود 2 – 1، مع حالة طرد لمحترف الحدود النايجيري جوزيف الذي سجل اليوم أجمل هدف بالدوري العراقي هذا الموسم، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة التاسعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى في منافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الشوط الاول شهد بداية جوية في الحيازة والضغط، مع تنظيم دفاعي للحدود وهدف جوي مبكر جاء في الدقيقة 7 عن طريق حمادي أحمد ، وأعلن محترف الحدود النايجيري عن أفضل هدف بالدوري العراقي وبشهادة الجميع في الدقيقة 23، وسجل بطريقة تكاد تكون اوربية عندما إستلم كرة خارج منطقة الجزاء، ثم سددها بالمباشر دون توقف، صاروخية بعيدة المدى هزت شباك الحارس الجوي محمد صالح دون أن يشاهدها، وهي تستقر داخل المرمى، لكن صاحب الهدف لم يكن موفقا بعد الهدف عندما أضر فريقه عند الدقيقة 41 حين تعرض لحالة طرد ببطاقتين صفراويتين الاولى عندما تعمد إيذاء همام طارق والثانية حين إعترض على قرار الحكم، ليخرج بالبطاقة الحمراء، ونهاية الشوط الاول 1- 1".

وأضاف، أن "الحدود دخل الشوط الثاني منقوص العدد لكنه إستطاع أن يغلق كل المنافذ على الجوية صاحب الافضلية في الحيازة والضغط، لكن حمادي احمد تمكن من العودة لتسجيل هدف التقدم للجوية عند الدقيقة 70، وإنهاء اللقاء لصالح فريقه 2 – 1".

وكان إفتتاج الجولة نفسها قد شهد اليوم ايضا تعادل زاخو ونفط ميسان، والقاسم والنجف، وفوز الديوانية على السماوة، والزوراء على اربيل ، وبنهاية مباريات اليوم تصدر الجوية فرق الممتاز بـ 41 نقطة، والزوراء ثانيا بـ 36 نقطة ، والشرطة ثالثا بـ 35 نقطة مع مباراة الجولة الاخيرة والتي سيواجه بها الصناعات يوم غد الاحد في ختام الجولة الاخيرة للمرحلة الاولى.

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