الصقور تحلق بصدارة الدوري بعد عبورها الحدود

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أنهى فريق القوة الجوية المرحلة الأولى بصدارة الترتيب بعد فوزه مساء اليوم على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.وأفتتح نجم القوة الجوية المخضرم حمادي أحمد النتيجة بوقت مبكر وبعد مرور خمس دقائق فقط ضرب حمادي مصيدة التسلل ويسجل الهدف الاول لفريقه، وعادل النتيجة للحدود المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان بتسديدة هائلة من مسافة بعيدة استقرت في شباك القوة الجوية ليعدل الكفة في الدقيقة ٢٣ من المباراة .وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه جوزيف ناثاليان بعد مشادة مع الحكم.وتمكن حمادي في الدقيقة ٧١ من تسجيل الهدف الثاني للقوة الجوية من رأسية ممتازة استقرت في شباك الحدود لتنتهي بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة ٤١ في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة ١٦ في المركز الثامن عشر./انتهى

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