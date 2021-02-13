جواد الموسوي يطالب بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات لمدة شهر

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اثنى النائب الدكتور جواد الموسوي مقرر خلية الازمة النيابية وعضو لجنة الصحة والبيئة على حزمة الاجراءات المتخذة اليوم من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة الارتفاع المتزايد في اعداد الاصابات بالكورونا.واعتبر في بيان هذه الاجراءات بالمناسبة والاستباقية وكذلك طالبهم ببعض التعديلات الفنية على بعض المقررات ومنها ايقاف الدوام في المدارس والكليات ولمدة شهر من الان واعتماد التعليم الالكتروني واستثناء جميع المراحل المنتهية ولجميع الدراسات الابتدائية والثانونية والجامعية كونها تمس رصانة التعليم في العراق وكذلك من الممكن السيطرة على اعداد هذه المراحل المنتهية.وطالب الموسوي بتعديل نسبة الدوام في جميع الدوائر الحكومية وجعله ٥٠ % على ان يتم الغاء جميع الاجازات الاعتيادية خلالها لجميع الموظفين حتى لايؤثر ذلك على سير العمل ومصالح الدولة والمواطنين./انتهى3

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