ايهِ يا باقرَ الحكيمِ سلامٌ

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة مهداة الى راحة نفس شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره) في الذكرى السنوية الثامنة عشر لاستشهاده أمام مرقد الامام علي (عليه ا...

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