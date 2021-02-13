أول تعليق للصدر على زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق، بالقول إن "الانفتاح على الاديان أمر مستحسن"....

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