العراق.. امريكا توفر

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، السبت، بان امريكا توفر مظلة امنة لاكثر من 10 الاف داعشي في سوريا....

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