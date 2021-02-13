عاجل: خلية الأزمة النيابية تطالب بتمديد إيقاف الدوام في المدارس والكليات لشهر

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت لجنة الصحة النيابية، السبت، بإيقاف الدوام في المدارس والكليات لمدة شهر من الآن، واعتماد التعليم الإلكتروني.وقال عضو اللجنة ومقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي في بيان، إن “نثني على حزمة الإجراءات المتخذة اليوم من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ونعتبرها إجراءات مناسبة واستباقية، وكذلك نطالبهم ببعض التعديلات الفنية على بعض المقررات ومنها إيقاف الدوام في المدارس والكليات لمدة شهر من الآن، واعتماد التعليم الإلكتروني واستثناء جميع المراحل المنتهية ولجميع الدراسات الابتدائية والثانونية والجامعية، كونها تمس رصانة التعليم في العراق وكذلك من الممكن السيطرة على اعداد هذه المراحل المنتهية”.[…]

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