المرور تعلن إيقاف العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات 3 أيام بدءا من الأحد المقبل

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، ايقاف العمل في مجمعات التسجيل لمدة 3 ايام بسبب صيانة خارجة عن ارادتها.وذكرت المديرية في بيان، أنها “تعتذر عن استقبال المراجعين في مجمعات التسجيل حيث سيتم ايقاف العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاحد المصادف ٢٠٢١/٢/١٤ ولغاية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٢/١٦ وذلك لوجود صيانة خارج ارادة مديرية المرور تجري من قبل الشركة الالمانية المجهزة للمشروع الوطني حيث هنالك جهد فني كبير بين مديريتنا والشركة المجهزة لاكمال الصيانة بأسرع وقت”.وأكدت المديرية أنه “بامكان المواطنين الذين لديهم استلام سنوية منجزة او استلام ملصق او تثبيت لوحات […]

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