عمالقة التكنولوجيا يعارضون استحواذ Nvidia على ARM

2021/02/13 | 22:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ على الرغم من مرور أشهر عدة على إعلان شركة إنفيديا استحواذها على ARM، أهم مصمم شرائح في صناعة الهواتف الذكية، إلا أن شركة كوالكوم حتى الآن لا تزال تبدي معارضة قوية للصفقة.ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، قدمت كوالكوم اعتراضًا رسميًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التابعة لحكومة الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، وبعض الهيئات في الصين، مدعية أن تحرك إنفيديا لشراء ARM، الغرض منه هو منع الشركات الأخرى من استخدام الملكية الفكرية المملوكة لـ ARM في المستقبل.في أيلول سبتمبر 2020، أعلنت إنفيديا عن رصد 40 مليار دولار لشراء ARM، عقب التوصل إلى اتفاق مع عملاق […]

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