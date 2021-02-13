2021/02/13 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا مصرف الرافدين المواطنين المراجعين لفروعه الى الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية حفاظاً على سلامتهم “.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خبر برس” ، وجه جميع فروعه في بغداد والمحافظات بأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والصحية من تعفير ولبس الكمامات والتباعد الأجتماعي وذلك حفاظاً على سلامة الجميع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه فروعه باتخاذ الاجراءات الصحية ويدعو المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه فروعه باتخاذ الاجراءات الصحية ويدعو المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).