الامم المتحدة: 12,4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

2021/02/13 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت أنّ 12,4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها “مقلقة”.وقال البرنامج إن الرقم يعني أن “60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي”، بناءً على نتائج تقييم […]

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