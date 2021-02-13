الصحة تفرض حظراً شاملاً على التجوال 3 أيام في الأسبوع

2021/02/13 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة الصحة، السبت، فرض حظر شامل على التجول خلال أيام (الجمعة – السبت – الأحد). وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “حظر التجول من الاثنين حتى الخميس سيكون جزئيا من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً من كل يوم”. وأضاف، “اما ايام (الجمعة …

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