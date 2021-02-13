الصحة النيابية تطالب بإيقاف دوام المدارس والكليات لمدة شهر

2021/02/13 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت لجنة الصحة النيابية، السبت، بإيقاف الدوام في المدارس والكليات لمدة شهر من الآن، واعتماد التعليم الإلكتروني. وقال عضو اللجنة ومقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، إن “نثني على حزمة الإجراءات المتخذة اليوم من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات …

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