الدفاع التركية تعلن مقتل 3 عناصر من “بي كا كا” شمالي العراق

2021/02/13 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 3 عناصر من منظمة “بي كا كا” شمالي العراق، في إطار عملية “مخلب النسر-2”.وقالت الوزارة، في بيان، إن “القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار “بي كا كا” في منطقة غارا شمالي العراق”.وأضاف البيان أن “غارة جوية نفذت على أوكارهم في المنطقة أسفرت عن تحييد 3 …

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