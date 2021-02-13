الرافدين يوجه فروعه باتخاذ الاجراءات الصحية

2021/02/13 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، المواطنين المراجعين لفروعه الى الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية حفاظاً على سلامتهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، ان “المصرف وجه جميع فروعه في بغداد والمحافظات بأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والصحية من تعفير ولبس الكمامات والتباعد الأجتماعي وذلك حفاظاً على سلامة الجميع”.

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