وزير الصحة: الاحد من الاسبوع المقبل حظر كامل للتجوال يضاف للجمعة والسبت

2021/02/13 | 22:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أوضح وزير الصحة حسن التميمي أن يوم الاحد من الاسبوع المقبل حظر كامل للتجوال يضاف للجمعة والسبت.وقال التميمي أن “قرار حظر التجوال سيبدا اعتباراً من يوم 18 من الشهر الجاري (من الـ 8 مساء يوم الخميس المقبل الى الخامسة صباحاً ) بالايام الاعتيادية”.وتابع أن الحظر سيكون كامل في ايام …

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