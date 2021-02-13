100 الف دينار تسبب بمقتل شاب في كربلاء

2021/02/13 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير العلاقات والاعلام في شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، ان الاجهزة الامنية تمكنت من الكشف عن ملابسات قتل شاب ورميه في احد الانهر في مركز المدينة.

وأوضح الغانمي لـ PUKmedia اليوم السبت، "تواصل شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت عملها الأمني اليومي من أجل فرض القانون وحماية الأمن المجتمعي، وهذه المرة بعد أن علمت بوجود جثة مرمية في نهر الهندية (وسط المدينة )، لشاب يبلغ من العمر عشرون عاماً، على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث بأسرع وقت.

وتابع الغانمي، وبعد جهود استثنائية وعمل متميز من خلال التحري وجمع المعلومات الدقيقة، توصل الفريق الى القاتل، وما أن تمت مواجهته بالأدلة، أنهار واعترف قيامه بجريمة قتل المجني عليه، وذلك بسبب مبلغ مائة الف دينار عراقي له بذمة المجنى عليه، وانه من متعاطي المواد المخدرة لتتم بعد ذلك استكمال الاجراءات التحقيقية وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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