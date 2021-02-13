الحشد الشعبي يعلن زيادة احزمة الطرق “الامنة” لتشمل اكثر من 200كم في ديالى

2021/02/13 | 22:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف الحشد الشعبي، السبت، عن زيادة احزمة الطرق الامنة لتشمل اكثر من 200 كم في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حماية الطرق البرية وخاصة الاستراتيجية تكتسب اولوية لقطعات الحشد الشعبي لمنع اي خروقات خاصة وانها تمثل شريان اقتصادي وتجاري في ديالى وبقية المحافظات”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي اعتمد ستراتيجية الاطواق الامنة لحماية الطرق البرية ضمن قواطع المسؤولية ونجح بعد عام من تطبيق الاستراتيجية ف شمول اكثر من 200كم بعضها يمر في حمرين وامام ويس ومناطق اخرى ما اسهم في جعل مستوى الخروقات صفر وهذا انجاز امني مهم اعطى رسائل طمانة للاهالي والقوافل التجارية”.

واشار الى ان” كمائن الارهاب على الطرق البرية انتهى بعد انتشار الحشد الشعبي واصبحت السيرفي الليل غير محفوف بالمخاطر مؤكدا بان الحشد يلعب دورا محوريا وفعالا في حماية طرق ديالى البرية”.

وتعرضت بعض طرق ديالى الى هجمات وخروقات من قبل داعش في السنوات الماضية من خلال سيطرات وهمية ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.انتهى 25 ف

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