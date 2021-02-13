الصحة توضح أيام الحظر الشامل للتجوال

2021/02/13 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

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منذ 34 دقیقة

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حددت وزارة الصحة، السبت، أيام (الجمعة والسبت والاحد) بالحظر الشامل للتجوال، موضحة ان باقي أيام الاسبوع سيكون فيها الحظر جزئيا.

وقالت مديرة العلاقات العامة في اعلام الوزارة وعضو الفريق الاعلامي الطبي، ربى فلاح، لموقع NRT عربية اليوم، (13 شباط 2021)، انه "من الاثنين حتى الخميس جزئي من 8 مساء حتى الـ5 فجرا من كل يوم".

وأضافت فلاح، "أما ايام (الجمعة والسبت والاحد) ستكون حظرا شاملا للتجوال مع السماح للتنقل لاصحاب الاستثناءات فقط".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت فرض حظر للتجوال من الثامن عشر من الشهر الجاري، يبدأ من الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحا، ولمدة أسبوعين.

واستثنت اللجنة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال، بالإضافة إلى الاعلاميين بعد استحصال الموافقات من الجهات المختصة.

كما تقرر إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات كافة لمدة أسبوعين، مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، كذلك قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء، وحفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر.

بالاضافة إلى ان التعليم سيكون في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونيا من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

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