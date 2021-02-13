قائد القوة الجوية: العراقيون قادرون على صيانة طائرات أف 16

2021/02/13 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جاهد حمه، اليوم السبت، قدرة الفنيين العراقيين على إدامة وصيانة طائرات أف 16 بعد انسحاب الخبراء الأجانب من العراق .وقال جاهد بحسب الوكالة الرسمية , إن "الشعب العراقي شاهد احتفالية 6 كانون التي جرت بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، التي شاركت فيها 24 طائرة من نوع أف 16"، لافتا الى أن "هذه الطائرات نفذت لغاية يوم امس واجبا لضرب اوكار عصابات داعش الارهابية وحققت نتائج باهرة".وأشار الى أن "الطيارين العراقيين والفنيين القائمين على هذه الطائرات هم في قمة الاحترافية ومعلوماتهم عالية، وإن هناك دورات لتدريبهم وتطوير مهاراتهم بحسب الكتب والمراجع الفنية"، مؤكدا "التواصل مع الخبراء الفنيين الاجانب الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا، لكنهم عادوا لمواصلة عملهم، وهم يقومون حاليا بعملهم بصورة صحيحة".وكانت وسائل الإعلام، قد تداولت في وقت سابق انباء، عن نية واشنطن تقليص دور طائرات f-16 العراقية بعد انسحاب المستشارين من قاعدة بلد"./انتهى2

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