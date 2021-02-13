2021/02/13 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قرر مكتب الشهيد الصدر في النجف ، إغلاق مرقد الشهيد الصدر ونجليه حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الشهيد الصدر في النجف : إغلاق مرقد الشهيد الصدر ونجليه حتى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الشهيد الصدر في النجف : إغلاق مرقد الشهيد الصدر ونجليه حتى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).