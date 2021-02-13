يوميات دنماركية 200+45 - حكمة اقبال

2021/02/13 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- قيادات شابة :أعلن حزب القائمة القائمة الموحدة يوم الأربعاء عن تغيير الناطق السياسي للحزب الشابة بنيلا سكيبا (36 عاماً) التي انسحبت لصالح زميلتها الشابة أيضاً ميا فيلدسن (29عاماً) .



ويتميز الحزب عن باقي الأحزاب الدنماركية بعدم وجود رئيس للحزب ولديه قيادة جماعية ، ومن يشغل مهمة الناطق السياسي يكون بمثابة الشخص الأول الذي يمثل الحزب في المفاوضات على مستوى رؤوساء الأحزاب الأخرى .



وسبب توقيت الت ......





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