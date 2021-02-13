2021/02/13 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة تعلن فرض حظر شامل للتجوال في أيام الجمعة والسبت والأحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة تعلن فرض حظر شامل للتجوال في أيام الجمعة والسبت والأحد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة تعلن فرض حظر شامل للتجوال في أيام الجمعة والسبت والأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).