مقتدى الصدر عن زيارة البابا: القلوب مفتوحة له قبل الابواب

2021/02/13 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

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أبدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق.

ونشر الصدر تعليقا على ذلك تغريدة علق من خلالها على تلقيه انباء عن وجود بعض المعارضين لزيارة البابا، قائلا ان الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وان زيارة البابا الى العراق مرحب بها كمحب للسلام، لأن القلوب مفتوحة له قبل الأبواب، مضيفا ان النجف ترحب به كونها عاصمة الأديان، في حين وصف الصدر نفسه في ختام التغريدة بطالب الوحدة بين الأديان.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 13, 2021

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