2021/02/13 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة ان القوات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات لتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص عملية فرض حظر التجول الصباحي والمسائي الذي أقرته اللجنة " مبينة " سيكون لنا تنسيق مع الحكومة المحلية وكذلك الجهات المختصة في محافظة البصرة .واكد قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان صحفي " أن القوات الأمنية قادرة على فرض حظر التجول " لافتا الى أن الخطة الأمنية معدة سلفا وكذلك حجم القوة وأماكن الانفتاح والانتشار .وأشار قائد العمليات الى أن النسبة المئوية للحظر في غلق الطرق والمناطق والجهات ألتي تم استثنائها ستخضع إلى توجيهات خلية الأزمة والحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتنسيق مع مقر القيادة والوحدات العاملة بأمرتها./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة : القوات الأمنية قادرة على فرض حظر التجول في المحافظة بالمواعيد المحددة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة : القوات الأمنية قادرة على فرض حظر التجول في المحافظة بالمواعيد المحددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).