المان سيتي يعزز صدارته للدوري الانكليزي بفوز كبير

2021/02/13 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عزز نادي مانشستر سيتي صدارته للدوري الانكليزي الممتاز بعد ان حسم قمة مباريات الجولة رقم 24 من الدوري بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد.وسجل ثلاثية السيتي رودريجو من علامة الجزاء في الدقيقة (23) وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين (50- 66).وبتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن./انتهى3

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