2021/02/13 | 23:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً هاماً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الاصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره.وتمخض الاجتماع عن صدور عدد من القرارات الآتية : 1.فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021 ، فيما يكون الحظر الجزئي لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021 ويعاد النظر حسب الموقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص مقرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص مقرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص مقرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).