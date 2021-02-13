أيمن ناصر. ووجع النوارس - عايد سعيد السراج


أيمن ناصر. ووجع النوارس - عايد سعيد السراج
2021/02/13 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عايد_سعيد_السراج للقصة أفانين كثيرة وقدرات وتجليات يخطها بعض الكتاب بأقلامهم.

والبعض يخطونها بأرواحهم ومن الذين يخطونها بأرواحهم ومداد دمهم.

القاص والروائي .أيمن ناصر.

فهو يتعاطف مع شخوصه - بل قل يتمازج معهم، وهنا تكمن قدرة الكاتب على الدخول في عوالم شخوص العمل، التي صنعتها الحروف إلى بشر من لحم، ودم، وعواطف ، وتجليات تصنعها الذات البشرية ذات الكاتب المختلف ..

وسر الحكاية، ونجاح الكتابة تبدأ بالعادي ......

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