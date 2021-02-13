2021/02/13 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايد_سعيد_السراج للقصة أفانين كثيرة وقدرات وتجليات يخطها بعض الكتاب بأقلامهم.



والبعض يخطونها بأرواحهم ومن الذين يخطونها بأرواحهم ومداد دمهم.



القاص والروائي .أيمن ناصر.



فهو يتعاطف مع شخوصه - بل قل يتمازج معهم، وهنا تكمن قدرة الكاتب على الدخول في عوالم شخوص العمل، التي صنعتها الحروف إلى بشر من لحم، ودم، وعواطف ، وتجليات تصنعها الذات البشرية ذات الكاتب المختلف ..



وسر الحكاية، ونجاح الكتابة تبدأ بالعادي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن ناصر. ووجع النوارس - عايد سعيد السراج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن ناصر. ووجع النوارس - عايد سعيد السراج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).