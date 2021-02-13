الدهشة العقلية كمدخل لصناعة الفيلسوف - حسين البناء

2021/02/13 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_البناء عندما تكون طفلًا فإن كل شيٍ يُمثّل لديك دهشة، ثم ما تلبث الأشياء أن تصير اعتيادية بحكم الألفة والتكرار، عندها نفقد القدرة على طرح التساؤلات والسعي للإجابات، ههنا يُقتَل مشروع الكائن المُفكّر فينا ويموت الفيلسوف المُحب والساعي للمعرفة!يقول آينشتاين بأنه لم يكن يفعل شيئًا سوى الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الأطفال؛ فعقل الطفل الخام المتحرر من أي قيد هو وحده القادر على تحويل الدهشة إلى أسئلة ......





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