الوطن الرمز في قصيدة -حينما يصير الوطن منفى - للقس جوزيف إليا - فطنة بن ضالي

2021/02/13 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فطنة_بن_ضالي ينبض النص برسالة النبل والوفاء وحب الوطن ، وهو سفر في جرح الوطن العميق ، يؤطره العنوان الذي يمثل نواة النص وهو مكون من "حينما" اسم شرط مبني غير جازم مركب من حين ، وما ، والحين : مطلق الزمن ، قصيرا كان أو طويلا، وإذا اتصلت به "ما" فإنه يعني "عندما": ، وجملة "يصبح الوطن منفى" جملة فعلية فعلها مضارع دال على الحركة والتحول ، تحول الوطن إلى منفى ، وتحيلنا الجملة إلى معنيين ؛ الأول أن الشاعر غادر ......





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