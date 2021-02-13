تحالف الفتح: لدينا معلومات استخبارية عن هجوم وشيك

2021/02/13 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال تحالف الفتح، السبت، إن هناك “معلومات استخبارية” تشير إلى نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار. وأوضح التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح …

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