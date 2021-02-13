أمين بغداد: العاصمة ستظهر قريباً بحلة جديدة

2021/02/13 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد أمين بغداد علاء معن، السبت، أن العاصمة بغداد ستظهر قريباً بحلة جديدة، فيما طالب بالتعاون مع أجهزة البلدية لتقديم خدمات أفضل. وقال امين العاصمة بحسب بيان لأمانة بغداد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” قريبا بغداد ستظهر بحلة جديدة وبمظهر أكثر ألقا، وسيلمس البغداديون ذلك على أرض الواقع” مطالباً المواطنين، “بالتعاون …

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