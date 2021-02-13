التعليم: تأجيل امتحان الدراسات العليا والتحول الى التعليم الإلكتروني في الدراسة الأولية

2021/02/13 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،يوم السبت، إرجاء امتحانات الدراسات العليا والتحول الى التعليم الإلكتروني في الدراسة الأولية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ، إنها قررت “تأجيل امتحانات الفصل الأول النهائية للدراسات العليا الى السابع من آذار المقبل وتستمر لمدة أسبوعين”.وأضافت ان “اعتماد آليات التعليم الإلكتروني لاستكمال […]

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