كرميان.. تسجيل 3 اصابات بكورونا بين الطلبة

2021/02/13 | 23:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة مستشفى قلا في قضاء كلار ضمن ادارة كرميان، عن تسجيل 3 اصابات بفايروس كورونا في احدى الصفوف الدراسية لاحدى المدراس في القضاء.

وقال عدنان زهاوي المشرف على مستشفى قلا الخاص بالمصابين بفايروس كورونا خلال تصريح خاص لـPUKmedia، يوم السبت: ان احدى المدارس الاعدادية ضمن قضاء كلار سجلت 3 اصابت بين الطلبة، مبينا انه ووفقا للاجراءات الوقائية يجب عزل طلبة الصف الذي ظهرت فيه الاصابات واجراء الفحوصات الخاصة بكورونا لهم.

واكد زهاوي، انه على الرغم من تطبيق الاجراءات الوقائية، الا انه لا تعرف مصدر وتوقيت اصابة الطلاب بكورونا.

وكان الدوام الرسمي بمدارس اقليم كوردستان قد بدأ يوم السبت المنصرم باجتماع للهيئات التعليمية والتدريسية عقب قرار اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، وبعد انقطاع الدوام المدرسي للصفوف 1 ـ 11 نحو عام تقريبا.

PUKmedia خاص

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