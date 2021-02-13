جيش ميانمار يعتقل 7 مؤيدين للاحتجاجات

2021/02/13 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أمر جيش ميانمار باعتقال 7 من المؤيدين البارزين للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الجاري.

ويأتي هذا الإعلان في اليوم الثامن للمظاهرات التي تعم البلاد احتجاجا على الانقلاب واستيلاء الجيش على السلطة واعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وقال فريق “ترو نيوز” الإعلامي التابع للجيش إنه “ينبغي على الناس إبلاغ الشرطة إذا رأوا أيا من السبعة المذكورين وسيعاقب أي شخص يتستر عليهم”.

وأضاف البيان أن دعاوى أقيمت بموجب الفصل 505 (ب) من قانون العقوبات والذي استخدمته المجالس العسكرية السابقة ضد المعارضين والذي تصدر بموجبه أحكام بالحبس تصل إلى سنتين على التعليقات التي من شأنها تكدير الرأي العام أو “تعكير صفو الهدوء”.

وأعلن الجيش أيضا أن المجلس العسكري الحاكم علق العمل ببنود في القانون المتعلق بحماية الخصوصية والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.

وقال بيان وقعه قائد الإنقلاب مين أونغ هلاينغ “يتم تعليق المواد 5 و7 و8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين”.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مؤخرا، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها “الرابطة الوطنية للديمقراطية”.



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