اللجنة العليا: فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من 18 شباط

2021/02/13 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، السبت، فرض حظر التجوال ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع اعتبارا من يوم يوم 18 شباط الجاري، في حين اتخذت جملة قرارات اخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تقرر فرض حظر التجوال الشامل ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ابتداء من يوم 18 شباط 2021 ، فيما يكون الحظر الجزئي لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021”.

واضافت ان “المُستثنى من الحظر هم:

أ‌.



منتسبو وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية.

ب‌.



محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر، والافران والصيدليات، وتكون أوقات عملها من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً (خلال فترة الحظر الشامل)، ولا يسمح لها بالبقاء مفتوحة بعد تلك الأوقات ولأي سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة (تخصص من قبل نقابة الصيادلة) للعمل في ساعات الحظر، مع مراعاة ( التوزيع الجغرافي لها) والتأكيد على توفير المعقمات (التي تحتوي على كحول بنسبة 70 ) عند مدخل المحل او الأسواق او الصيدلية، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الاتجاهات وبمعدل شخص واحد لكل 2 متر.

ج‌.



الإعلاميون الذين لديهم موافقة وزير الصحة (حصراً).

د‌.



الانتقال بين المحافظات لظروف إنسانية.

واكد على ” اهمية قيام المواطنين بلبس الكمامات في الأماكن العامة وكذلك داخل سيارات الأجرة والباصات، والالتزام بالتباعد البدني في داخلها مع فرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار على المخالفين استنادًا الى قانون الصحة العامة وكالآتي:

أ.



عدم السماح بوجود :

* اكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق .

* اكثر من (6) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (11) راكبا (الكيا) بضمنهم السائق.

* اكثر من (8) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (21) راكبا (الكوستر) بضمنهم السائق .

* اكثر من (2) شخص في سيارات الحمل بضمنهم السائق .

ب.



الزام جميع الركاب بضمنهم السائق بلبس الكمامات.

ج.



فتح نوافذ السيارة .

د.



عدم السماح لـــــ (الستوتات) بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق .

ه.



عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة النارية.

و.



فرض مديرية المرور العامة العقوبات المشددة بحق السواق المخالفين.

وشددت على “تطبيق الإجراءات الوقائية في العيادات الطبية والمختبرات الخاصة المُقّرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بقرارها (78) لسنة 2020 والتأكيد على الآتي:

أ. توفير المعقمات التي تحتوي الكحول بتركيز 70% في مكان انتظار المراجعين.

ب.



الزام المراجعين لبـس الكمام عند دخول العيادة او المختبر او توفيرها لهم.

ج.



الحفاظ على التباعد الجسدي بين المراجعين بمسافة لا تقل عن (2) متر من جميع الجهات وبمعدل شخص واحد لكل (2) متر مربع من المساحة.

د.تتولى فرق مشتركة من (دائرة التفتيش في وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وجهاز الامن الوطني، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات بغداد) متابعة تنفيذ الإجراءات وفرض العقوبات المشددة وغلق العيادات والمختبرات المخالفة فوراً.

وقررت اللجنة غلق العيادات الطبية الخاصة التي تعالج مرضى الكورونا باستخدام بروتوكولات، تخالف البروتوكولات الُمّقرة من اللجان العلمية والمستخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية، وكذلك غلق مراكز التجميل والمساج كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض، وغلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض.

ومنعت اللجنة اقامة الفواتح ومجالس العزاء والاكتفاء بالتعزية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتجنب نشر الوباء من خلال هذه المجالس والى اشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة، وغلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة (فقط) لرفع الآذان ومنع إقامة صلاة الجماعة فيها والى اشعار اخر.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا: فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من 18 شباط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا: فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من 18 شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).