النجباء تتوعد تركيا: لكم في القوات الأميركية عبرة

2021/02/13 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت حركة النجباء، السبت، "قوات الإحتلال التركي وحكومتها"، إلى مراجعة حساباتهم قبل الإقدام على خطوة إجتياح الاراضي العراقية، واتخاذ "قوات الإحتلال الاميركي" عبرة لهم.

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (13 شباط 2021): "لقد أصبحت البلاد في مرحلة مفصلية من تاريخها حيث جعلتها المواقف الرسمية الهزيلة والمصالح الفئوية الضيقة مسرحا للإنتهاكات والتجاوزات من كل الجهات والدول".

وأضافت، انه "لن تكون المعلومات الواردة حول نية قوات الإحتلال التركي إجتياح محافظة نينوى وصولا إلى سنجار اخر الإنتهاكات في حال إستمرت المواقف الرسمية الهشة والهزيلة".

ودعت الحركة "قوات الإحتلال التركي وحكومتها، إلى مراجعة حساباتهم مرارا وتكرارا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج ولهم في قوات الإحتلال الاميركي التي كانت تفوقهم عددا وعدة وإمكانات عبرة وأي عبرة".

كما دعت "الحكومة العراقية والبرلمان وكل الجهات المعنية إلى إتخاذ موقف موحد وحازم تجاه مثل هذه التجاوزات، وإلا فسيكون لشعب العراق ومقاومته موقفها المعلوم القادر بقوة الله على ردع المحتلين ورد كيدهم إلى نحورهم".

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