التعليم العالي تعلن تأجيل امتحان الدراسات العليا ..والتحول الى التعليم الإلكتروني في الدراسة الأولية

2021/02/13 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل امتحان الدراسات العليا والتحول الى التعليم الإلكتروني في الدراسة الأولية.وذكرت في بيان انه : عملا بتوجهات اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل امتحانات الفصل الأول النهائية للدراسات العليا الى السابع من آذار المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.واضافت : يتم اعتماد آليات التعليم الإلكتروني لاستكمال المتطلبات النظرية والعملية في الفصل الأول للدراسة الأولية باستثناء الصفوف المنتهية لكليات الطب البشري.واشارت الى تنسيقها مع الجهات الصحية المختصة وتراقب تطورات الموقف الوبائي وتتخذ قرارتها المقبلة في ضوء مؤشر المتغيرات الصحية./انتهى3

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