المالية النيابية: إقليم كردستان ليس جادا في تسليم النفط لقاء الحصول على التخصيص المالي

2021/02/14 | 00:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجيح بتمرير القانون بالأغلبية بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن إقليم كردستان غير جاد في تسوية الخلاف على الموازنة، واتهمته بالتنصل عن اتفاق يقضي بتسليم كامل نفطه ونصف الإيرادات الحدودية مقابل حصوله على حصته من التخصيص المالي، فيما تحدثت عن أسبوع أخير للحوارات، ملوحة بتمرير القانون بالأغلبية.وقال عضو ...

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