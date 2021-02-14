المخابرات الصينية تستخدم موقعا الكترونيا لتجنيد مسؤولين بريطانيين كجواسيس

2021/02/14 | 00:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ــ الصباح الجديد كشف تقرير لمجلة “ذا تايمز” أن عملاء المخابرات في الصين يستخدمون موقع “لينكد إن” لمحاولة التجسس، من خلال تجنيد مسؤولي الجيش والأمن البريطانيين ومقاولي الدفاع وموظفي الخدمة المدنية.وذكر التقرير أن الجواسيس ينشئون برامج عمل مزيفة على مواقع الشبكات المهنية حتى يتمكنوا من تحديد الأهداف والحصول على معلومات مصنفة.وأكدت مصادر ...

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