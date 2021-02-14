الجيش التركي يفتح جبهات جديدة مع العمال الكردستاني في دهوك

2021/02/14 | 00:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمهيدا لتوسيع المساحة التي يحتلها من اراضي الاقليم السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي اعتبرت شخصيات سياسية واكاديمية الانزال التركي على جبل كارة تمهيد لهجوم اوسع على قضاء سنجار ومناطق اخرى في الاقليم.وقال المستشار في برلمان الاقليم طارق جوهر في تصريح للصباح الجديد، ان لتركيا اطماعا توسعية داخل العراق واقليم كردستان على وجه التحديد، ...

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